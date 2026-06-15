رئيس الوزراء الباكستاني وجّه الشكر أيضا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهباز شريف يشكر أردوغان لدوره في التفاهم الأمريكي الإيراني رئيس الوزراء الباكستاني وجّه الشكر أيضا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أنقرة/الأناضول

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما أبداه من "قيادة وتعاون" خلال عملية التوصل إلى التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب ما نقلته صحيفة "داون" الباكستانية، الاثنين، ذكر شريف في كلمة ألقاها أمام البرلمان أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد جهود مكثفة استمرت 3 أشهر 16 يوما.

وأشار شريف إلى أن مراسم توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن ستُعقد في جنيف، مذكّرا بأنه طوال مسار المفاوضات أظهر كل من القادة الأمريكيين والإيرانيين "الصبر والحكمة في ظل ظروف صعبة، ونتيجة لذلك شهد العالم بأسره هذا اليوم الكبير".

كما أعرب شريف عن امتنانه للرئيس أردوغان بسبب "قيادته وتعاونه" خلال هذه العملية.

ووجّه شريف أيضا الشكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على "مساهماته الإيجابية"، وإلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على "قيادته وتعاونه".



كما أبدى شكره إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمملكة المتحدة، ودول أخرى.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.