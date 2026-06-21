شهباز شريف: إيران صادقة في دعم السلام بالشرق الأوسط رئيس الوزراء الباكستاني قال إن القيادة الإيرانية أدارت الأزمة بهدف خفض التوتر

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، إن القيادة الإيرانية تتعامل بصدق مع جهود دعم السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بلدة بورغنشتوك السويسرية، حيث تُعقَد مباحثات تتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وقال شريف، إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، أداروا الأزمة الأخيرة بهدف خفض التوتر.

وأضاف أن السلطات الإيرانية "تصرفت بقدر كبير من المصداقية".

وتابع شريف: "أعتقد أن القيادة الإيرانية صادقة بالفعل في دعم السلام في المنطقة. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك. وليس لدي أي شك في أنه رجل سلام".

وفي وقت سابق من الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.