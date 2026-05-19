شركتا طيران بريطانية وإسبانية تمددان تعليق الرحلات إلى إسرائيل البريطانية حتى 1 أغسطس وإيبيريا الإسبانية حتى 27 يوليو بسبب احتمال تجدد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران..

القدس / الأناضول

مددت الخطوط الجوية البريطانية، وشركة "إيبيريا" الإسبانية للطيران، تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب، مع تصاعد احتمالات تجدد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء: "أجّلت الخطوط الجوية البريطانية عودتها إلى إسرائيل لمدة شهر، إلى الأول من أغسطس/ آب".

وأضافت: "كما ستؤجل شركة الطيران الإسبانية إيبيريا عودتها، ولن تعود إلا في 27 يوليو/ تموز"، دون تحديد الموعد الذي كان مقررا لاستئناف الرحلات.

والاثنين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "من غير المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية الأمريكية رحلاتها إلى تل أبيب قبل 5 يناير/ كانون الثاني 2027".

وأشارت إلى أن القرار جاء "في ظل التوترات الأمنية المستمرة في الشرق الأوسط، والغموض الذي يكتنف إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام مع إيران".

وبحسب الصحيفة، فإن المواعيد المتوقعة لعودة شركات دولية كما يلي: "ويز إير" المجرية في27 مايو/ أيار، والخطوط الجوية الفرنسية في 28 مايو، ولوت البولندية في 31 مايو، ولوفتهانزا الألمانية ابتداءً من يونيو/ حزيران، وكي إل إم الهولندية في 28 يونيو.

بالإضافة إلى الخطوط الجوية الهندية والإيطالية 1 يوليو، وساس السويسرية في 2 يوليو، وترانسافيا الهولندية في 5 يوليو.

وتتصاعد احتمالات تجدد العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران.

والسبت، لوَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران، ونشر على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

ومساء الاثنين، أعلن ترامب قراره تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف بتدوينة أنه وجه وزارة الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

