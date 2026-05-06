شركة فرنسية تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم في مضيق هرمز شركة الشحن "سي إم إيه سي جي إم" قالت إن سفينتها "سان أنطونيو" التي كانت ترفع علم مالطا تعرضت لهجوم الثلاثاء أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم

باريس / الأناضول

أعلنت شركة شحن فرنسية تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم خلال عبورها مضيق هرمز، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وقالت شركة "سي إم إيه سي جي إم"، الأربعاء، إن سفينتها "سان أنطونيو" تعرضت لهجوم خلال عبور مضيق هرمز أمس.

وأضافت في بيان، أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم وتسجيل أضرار في السفينة التي كانت ترفع علم مالطا.

وأشارت إلى نقل الأفراد المصابين لتلقي العلاج، دون مزيد من التفاصيل.



ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو إيران على ما أوردته الشركة الفرنسية.



ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، وإثر جمود بالمفاوضات آنذاك، تفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، وردت طهران بمنع المرور فيه إلا بتنسيق معها.

وفي 28 فبراير/ شباط الفائت، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف ضحايا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.