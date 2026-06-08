في ظل تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران، بسبب استهداف تل أبيب للضاحية الجنوبية لبيروت..

شركة طيران مجرية تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب الاثنين والثلاثاء في ظل تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران، بسبب استهداف تل أبيب للضاحية الجنوبية لبيروت..

القدس/ الأناضول

أعلنت شركة الطيران المجرية "ويز إير" إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب الاثنين والثلاثاء، إثر تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الاثنين: "أعلنت شركة "ويز إير" المجرية العملاقة منخفضة التكلفة إلغاء رحلاتها المجدولة من وإلى إسرائيل اليوم (الاثنين) وغدا، بسبب التصعيد الراهن في المنطقة".

وأبلغت الشركة الركاب بأن استئناف الرحلات إلى إسرائيل مقرر الأربعاء 10 يونيو/ حزيران "حتى الآن، وحسب تقييم الوضع"، وفقا للقناة.

وتجددت الحرب بين تل أبيب وطهران بسبب غارة شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد.

وحولت الشركة، الاثنين، إلى مطار لارنكا رحلة من وارسو كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون، وأبلغت الركاب أنه يمكنهم أن يستقلوا رحلة أخرى إلى إسرائيل أو أن تعيدهم إلى وارسو.

وحتى الساعة 11:00 "ت.غ"، لم تعلن إسرائيل إغلاق مجالها الجوي أو مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب.

وأفادت القناة 12، في وقت سابق الاثنين، بإخلاء ركاب طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية، إثر دوي صفارات الإنذار بمطار بن غوريون، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وعند بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي فورا ثم أُعيد فتحه تدريجيا.

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها رصدت استهدافها بنحو 30 صاروخا من إيران وصاروخ واحد من اليمن منذ مساء الأحد.

وبرغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، ما خلّف 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.