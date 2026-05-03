شركة شحن عالمية تطلق خط ملاحي بين أوروبا والشرق الأوسط عبر السعودية شركة "إم إس سي" أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم قالت إن الخط الملاحي يربط موانئ أوروبية بميناءي جدة والملك عبد الله على البحر الأحمر إضافة لنقل البضائع من هناك برا إلى دول الخليج

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت شركة "إم إس سي" أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم، السبت، عن خط ملاحي جديد يربط بين عدة موانئ في أوروبا والشرق الأوسط عبر السعودية.

وذكرت الشركة، في بيان على صفحتها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها تطلق خدمة على خط ملاحي سريع باسم "أوروبا - البحر الأحمر - الشرق الأوسط".

وأوضحت أن الخط الجديد "مصمم لتلبية الطلب المتزايد وتوفير رحلات ربط موثوقة وفعّالة في بيئة تشغيل معقدة".

وتأتي هذه الخطوة في ظل إغلاق مضيق هرمز، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان الماضي، رغم استمرار الهدنة بين البلدين منذ 8 من الشهر ذاته.

وقالت الشركة العالمية الخاصة، إن هذه الخدمة تربط موانئ أوروبية رئيسية مباشرةً بميناءي الملك عبد الله وجدة في السعودية، المطلين على البحر الأحمر، إضافة لميناء العقبة الأردني، مع إمكانية الربط بدول الخليج عبر وسائل نقل متعدد الوسائط.

ونشرت الشركة، صورا للخط الجديد توضح مسارات الشحن بين موانئ في أوروبا والشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن البضائع الواصلة إلى ميناء الملك عبد الله في السعودية، سيتم نقلها برا إلى مدينتي الرياض والدمام، ثم إلى دول البحرين وقطر والإمارات والكويت، بالخليج العربي.

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية على هذا الإعلان، لكن الشركة تمتلك مكاتب في الرياض وجدة والدمام.

وأشارت شركة "إم إس سي" إلى أن الخدمة الجديدة "توفر خيارًا مرنًا لنقل مجموعة متنوعة من البضائع".



جدير بالذكر أن الشركة تسيطر على نحو 21.2 بالمئة من تجارة شحن الحاويات العالمية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفق أحدث معطيات للشركة.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى من ميناء مدينة أنتويرب البلجيكية في 10 مايو/ أيار الجاري، وفق الشركة.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الماضي، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.