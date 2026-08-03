شركة غازبروم قالت إن حجم الغاز المخزن حتى 31 يوليو أقل بنسبة 17.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

شركة روسية: نقص مخزون الغاز في أوروبا يهدد إمدادات الشتاء شركة غازبروم قالت إن حجم الغاز المخزن حتى 31 يوليو أقل بنسبة 17.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

موسكو / الأناضول

حذرت شركة غازبروم الروسية من أن نقص الغاز الطبيعي داخل منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا يشكل خطرا جديا على الإمدادات خلال موسم الطقس البارد.

وقالت الشركة في بيان الاثنين، إنها أجرت تقييما لبيانات امتلاء منشآت تخزين الغاز في أوروبا خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

وأوضحت أن العجز في مخزونات الغاز بلغ 12 مليار متر مكعب، وأن حجم الغاز المخزن حتى 31 يوليو كان أقل بنسبة 17.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن نسب امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا وهولندا وفرنسا ما زالت دون المتوسط الأوروبي.

وحذّرت من أن "الوضع الحالي يشكل خطرا على ضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين خلال فترة الطقس البارد".

يُذكر أنه قبل أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا بالعام 2022، كانت غازبروم أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، وبفضل استثماراتها في خطوط الأنابيب على مدى نحو 50 عاما، رفعت حصتها السوقية في القارة إلى 40 بالمئة قبيل الحرب.

وبعد أن خسرت عملاء لصالح موردي الغاز الطبيعي المسال، مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، نتيجة العقوبات، زودت غازبروم أوروبا بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2024، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب بالعام 2021.