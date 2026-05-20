شركة تركية تعيد بناء جسر استراتيجي قرب العاصمة الأوكرانية كييف
الجسر فجّرته أوكرانيا لعرقلة تقدم القوات الروسية باتجاه كييف بداية الحرب..
Gökhan Çeliker, Ahmet Kartal
20 مايو 2026•تحديث: 20 مايو 2026
Türkiye, Ankara
كييف/ الأناضول
أعادت شركة تركية بناء جسر إربين، الذي كانت القوات الأوكرانية قد فجّرته في بداية الحرب مع روسيا بهدف عرقلة تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة كييف.
وزار صحفيون أتراك، بينهم مراسل الأناضول، الجسر الواقع على بعد نحو 6 كيلومترات من مركز العاصمة الأوكرانية كييف.
ويكتسب الجسر أهمية استراتيجية في حماية كييف، إذ لا توجد حتى مركز المدينة جسور أو معابر نهرية بديلة قريبة.
ولا تزال بقايا الجسر المدمَّر قائمة بجوار الجسر الجديد، حيث تم تحويل الموقع إلى ما يشبه متحفاً حربياً مفتوحاً، كما يجري التخطيط لإقامة نصب تذكاري في محيطه.
وقال مدير المشاريع في الشركة التركية المنفذة للأعمال، أونور جيلان، للصحفيين، إن أعمال إعادة بناء الجسر استمرت قرابة عامين.
وأوضح أن الشركة عملت في البداية على إنشاء طريق مؤقت يتيح حركة المرور والوصول إلى كييف عبر الجسر، مشيراً إلى أن نشاط الشركة في أوكرانيا يعود إلى عام 2004، وأنها أنجزت أكثر من 20 مشروعاً في البلاد.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في شؤونها.