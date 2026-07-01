الشركة التركية "كارمود" الرائدة في صناعة المباني مسبقة الصنع تستجيب للطلبات الواردة من فنزويلا عقب الزلزال الذي خلَّف حتى الثلاثاء 1943 قتيلا..

شركة تركية تبدأ تجهيز وحدات سكنية طارئة لفنزويلا عقب الزلزال الشركة التركية "كارمود" الرائدة في صناعة المباني مسبقة الصنع تستجيب للطلبات الواردة من فنزويلا عقب الزلزال الذي خلَّف حتى الثلاثاء 1943 قتيلا..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت شركة "كارمود" التركية المتخصصة في المباني مسبقة الصنع أنها تستعد لإنتاج حاويات مخصصة للإيواء بعد الزلازل ومنازل مسبقة الصنع، استجابة للطلبات الواردة من فنزويلا عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخراً.

وجاء في بيان صادر عن الشركة، الأربعاء، أن المدير العام لـ"كارمود للحاويات" أنصار تشانقايا أكد أن الشركة بدأت تجهيز وحدات سكنية طارئة في أعقاب الكارثة التي شهدتها فنزويلا.

وأوضح تشانقايا أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 50 حاوية مخصصة للإيواء بعد الزلازل يومياً.

وأضاف: "بعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا، بدأنا نتلقى طلبات من منظمات إغاثة إنسانية في عدة دول".

وتابع: "كما نتلقى طلبات من داخل فنزويلا أيضاً، ويستمر إنتاج الحاويات الزلزالية لدينا بنظام الوحدات المفككة أو الجاهزة للاستخدام".

وأشار إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن تنفيذ مشروع مجمع سكني دائم من المنازل مسبقة الصنع في فنزويلا، مبيناً أن الحاويات الزلزالية تُستخدم كحل مؤقت للإيواء بعد الكوارث.

وقال: "من المخطط، في المرحلة الأولى، إنتاج ألف منزل بمساحة 51 متراً مربعاً، من طراز شقق مكونة من غرفتين وصالة، باستخدام الهياكل الفولاذية الخفيفة مسبقة الصنع".

وفي 24 يونيو/حزيران، ضربت فنزويلا زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، ما أسفر حتى الثلاثاء عن مقتل 1943 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

يُذكر أن شركة "كارمود" تأسست عام 1986، وهي متخصصة في تصنيع المباني مسبقة الصنع، وتُستخدم منتجاتها في 134 دولة، وفقاً لموقعها الرسمي.