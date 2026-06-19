في إطار "برنامج المنح المشتركة لفلسطين" الموقع بين بايكار ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى..

شركة "بايكار" تتكفل بدراسة 200 طالب فلسطيني في تركيا في إطار "برنامج المنح المشتركة لفلسطين" الموقع بين بايكار ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى..

أنقرة/الأناضول

أعلنت شركة "بايكار" التركية أنها ستتكفل بكافة نفقات التعليم والإقامة والسفر لـ200 طالب فلسطيني في إطار برنامج منح مشتركة أُطلق بالتعاون بين الشركة ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB).

جاء ذلك في بيان، الجمعة، صادر عن شركة بايكار الرائدة عالميا في صناعة الطائرات المسيّرة، والشهيرة بإنتاج مسيرات "بيرقدار".

وقامت شركة بايكار ورئاسة أتراك المهجر بتفعيل بروتوكول تعاون تحت اسم "برنامج المنح المشتركة لفلسطين" بهدف دعم الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في تركيا ضمن برنامج المنح التركية.

وأُقيمت مراسم توقيع البروتوكول الجمعة في مركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا، حيث وقّع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة بايكار سلجوق بيرقدار ورئيس إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى عبد الهادي توروس.

وينص البروتوكول على تقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين الذين سيلتحقون ببرامج المعاهد المتوسطة والجامعات والماجستير والدكتوراه في تركيا.

وفي إطار خطة عام 2026، سيستفيد من البرنامج 200 طالب فلسطيني، منهم 160 طالباً في المرحلة الجامعية، و30 في مرحلة الماجستير، و10 في مرحلة الدكتوراه.

وستتحمل بايكار كامل تكاليف المنح الدراسية، ونفقات الإقامة، وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً، إضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بالمشروع طوال فترة الدراسة.

من جهة أخرى، يستمر أيضاً "برنامج المنح التكنولوجية المشتركة" الذي تنفذه بايكار ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، بشكل مشترك والذي أُطلق في 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، ويحصل بموجبه 200 طالب دولي من 18 دولة يدرسون تخصصات هندسية في تركيا على دعم منحي لمدة أربع سنوات.