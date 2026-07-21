شركة WSC Sports قالت إنها ستسرّح نحو 70 موظفا من أصل 680 يعملون لديها

شركة إسرائيلية تسرّح 10 بالمئة من موظفيها لترشيد النفقات شركة WSC Sports قالت إنها ستسرّح نحو 70 موظفا من أصل 680 يعملون لديها

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

أفادت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، بأن شركة WSC Sports الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي قررت تسريح نحو 10 بالمئة من موظفيها، في إطار خطة لإعادة الهيكلة وترشيد النفقات، على خلفية تغيرات اقتصادية في إسرائيل.

وقالت القناة إن الشركة ستسرّح نحو 70 موظفا من أصل 680 يعملون لديها، من بين المسرحين 60 موظفا في إسرائيل.

يأتي قرار الشركة بتسريح نسبة من موظفيها في ظل تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لتراجع متواصل في مؤشرات النمو، جراء تداعيات الحروب التي تخوضها منذ أواخر العام 2023 في قطاع غزة ولبنان وإيران.

ومؤخرا، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه في العام 2022 تم تأسيس 1047 شركة جديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، غالبيتها شركات ناشئة، وبالعام 2023 انخفض العدد إلى 743 شركة، وبالعام 2025 لم يتجاوز 775 شركة.

وأفاد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في مايو/ أيار الماضي بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي بلغ 3.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2026.

وذكرت القناة أن الشركة أعلنت تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تشمل جميع أقسامها، مشيرة إلى أن القرار جاء في أعقاب التغيرات التي طرأت على بيئة الاقتصاد الكلي.

ونقلت القناة عن الشركة قولها إن القرار "معقد ومؤلم، لكنه ضروري لتمكين الشركة من مواصلة نموها".

وأوضحت الشركة أن الخطوة لا تستهدف قسما أو وظيفة أو منتجا بعينه، وإنما تأتي ضمن خطة لترشيد النفقات والتكيف مع المتغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي العالمية.

وتتخصص WSC Sports في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى الرياضي، وتتعاون مع مؤسسات رياضية كبرى، بينها دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، وشبكة ESPN، والدوري الإسباني لكرة القدم، إضافة إلى أكثر من 650 منظمة رياضية حول العالم.

ويعمل في الشركة نحو 550 موظفا داخل إسرائيل، من أصل 680 عاملا يتوزعون على مكاتبها في نيويورك ولندن وسيدني وتايلاند والصين واليابان.