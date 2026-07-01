قال إنه يرغب في مرحلة مدتها عشر سنوات من شأنها أن تقلل تدريجياً من اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة

شبهها بإعانة اجتماعية.. نتنياهو يريد الاستغناء عن مساعدات واشنطن المالية قال إنه يرغب في مرحلة مدتها عشر سنوات من شأنها أن تقلل تدريجياً من اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة

إسطنبول / الأناضول

شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها "إعانة اجتماعية"، معلنا رغبته في بدء الاستغناء عنها، وذلك في ظل خلافات بين الجانبين، لا سيما بشأن إيران.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "القناة 14" بثتها مساء الثلاثاء: "أريد وقف المساعدات الأمريكية، إنها أشبه بالإعانة الاجتماعية، لا أريدها".

وادعى أن "الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد يُصنَّف كاقتصاد صغير، بل أصبح قادرًا على الاعتماد على ذاته وتحمل تكاليفه بشكل كامل".

واعتبر أن التمويل الأمريكي يمثل "جزءًا صغيرًا من الناتج المحلي الإجمالي"، وأن "إسرائيل أصبحت تمتلك القدرة المالية الكافية لتغطية هذا المبلغ بالكامل من مواردها الذاتية".

وسُئل نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بشأن ما إذا كان يريد التوقف عن تلقي المساعدات الأمريكية، فأجاب: "نعم".

وأضاف أنه يريد "مرحلة مدتها عشر سنوات من شأنها أن تقلل تدريجيًا من اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة".

وتابع: "عندما تم انتخابي رئيسًا للوزراء لأول مرة عام 1996، أخبرت الكونغرس الأمريكي أن إسرائيل ستسعى إلى ثورة اقتصادية قائمة على السوق الحرة، وستصبح في نهاية المطاف مستقلة عن المساعدات الاقتصادية الأمريكية".

وأردف: "فتح الجميع أفواههم وقالوا: انظروا إلى رئيس الوزراء هذا، يتخلى عن المساعدات من أجل عنوان رئيسي".

وأكمل نتنياهو قائلًا إن "اقتصاد إسرائيل يقترب من تريليون دولار، وستكون قادرة على تمويل نفسها بدءًا من العام المقبل".

وفي 11 مايو/أيار الماضي، سُئل نتنياهو في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية بشأن ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر في العلاقة المالية مع الولايات المتحدة وربما إعادة هيكلتها.

وأجاب آنذاك: "بالتأكيد، وقد صرحت بذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولشعبنا أيضًا".

وأوضح: "أريد أن أخفض الدعم المالي الأمريكي إلى الصفر، أي المكوّن المالي للتعاون العسكري القائم بيننا. نتلقى 3.8 مليارات دولار سنويًا، وأعتقد أن الوقت حان للتخلص تدريجيًا من الدعم العسكري المتبقي".

وبشأن ما إذا كان يمكن تحديد جدول زمني لذلك، أجاب: "لنبدأ الآن، ولننفذ ذلك على مدى العقد القادم".

وتعد الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل، وقد وقع الجانبان في عام 2016 اتفاقًا على مدى 10 سنوات بين عامي 2019 و2028، تبلغ خلاله قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل نحو 38 مليار دولار.

ومنذ فترة، تتصاعد خلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن المفاوضات الجارية مع إيران، ومذكرة التفاهم بين الجانبين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ترامب أبعد تل أبيب عن المفاوضات مع واشنطن، ولم يراعِ مصالحها ومطالبها.

وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات أسفرت عن قتلى إسرائيليين وأمريكيين.