"سي إن إن": طهران تربط استئناف التفاوض مع واشنطن بوقف النار في لبنان

أنقرة/ الأناضول

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن إيران طلبت ضمانات بشأن وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وذكرت الشبكة نقلا عن دبلوماسي مطلع على الملف، الجمعة، أن "الإيرانيين طالبوا بضمانات تؤكد إنهاء القتال في لبنان كما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع".

وأضاف الدبلوماسي أن الوسطاء يعملون حاليا على معالجة هذه المسألة والتوصل إلى حل لها.

وأشار إلى أن المحادثات الأمريكية الإيرانية المقرر عقدها جرى تأجيلها مؤقتا بسبب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، دون أن يوضح الوسطاء موعدا متوقعا لاستئنافها.

وقتل 28 شخصا وأصيب آخرون، منذ فجر الجمعة، بسلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم، كان من المنتظر أن يبدأ الطرفان الجمعة مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.