سي إن إن: تضرر 16 قاعدة أمريكية بالشرق الأوسط جراء هجمات إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي..

واشنطن/ الأناضول

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن ما لا يقل عن 16 قاعدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات الإيرانية منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك وفق تحقيق أجرته "سي إن إن" واستندت فيه إلى صور أقمار صناعية وتقارير تقييم الأضرار ومصادر أمريكية وخليجية.

وأشار التقرير الذي نشرته القناة الأحد، إلى أن القواعد تعرضت لدرجات متفاوتة من الأضرار، شملت أنظمة الرادار التابعة لبطاريات صواريخ "ثاد" الأمريكية في الأردن، وأنظمة رادار في بعض المنشآت بدولة الإمارات.

ومن بين الأضرار أيضا تدمير طائرة أمريكية من طراز "بوينغ E-3 Sentry"، خلال هجوم إيراني على قاعدة جوية في السعودية، بحسب تقرير "سي إن إن".

وأضاف التقرير أن بعض المواقع المتضررة تعرضت لأضرار تشغيلية جسيمة، وأن بعض المنشآت أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية ركزت إلى حد كبير على أنظمة الرادار المتطورة المنتشرة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والبنية التحتية للاتصالات، ومنظومات الدفاع الصاروخي، والطائرات.

والأسبوع الفائت، ذكر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال إفاداتهم أمام الكونغرس بأن تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار، إلا أن وسائل إعلام أمريكية من بينها "سي إن إن" و"سي بي إس نيوز"، ذكرت أن التكلفة الإجمالية للحرب مع إيران لا تقل عن 50 مليار دولار.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.