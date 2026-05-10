سيول: "هجوم خارجي" سبب الانفجار على سفينة كورية بمضيق هرمز بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية حول الانفجار الذي وقع على متن سفينة تحمل علم بنما وتديرها شركة كورية في مضيق هرمز قبل أيام

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأحد، أن الانفجار الذي وقع على متن سفينة تحمل علم بنما وتديرها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، نجم عن "إصابة جسمين جويين مجهولي الهوية" للسفينة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الكورية الجنوبية بشأن انفجار وقع على متن سفينة الشحن "إتش إم إم نامو" قبل أيام في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضح البيان، أن التحقيقات الجارية أظهرت أن جسمين مجهولي المصدر قادمين من الجو أصابا الجزء الخلفي من السفينة بفاصل زمني يقارب دقيقة واحدة، ما تسبب في وقوع الانفجار.

وأشار إلى أن الحريق الذي اندلع في غرفة المحركات قد يكون بدأ عقب إصابة الجسم الأول للسفينة.

وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى أن سبب الحريق لا يرتبط بالأنظمة الداخلية للسفينة.

ولفت البيان، إلى أن الجسمين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أن نوعهما ومصدرهما وحجمهما لم يُحدد بعد بشكل قاطع، مع ترجيح ضعيف لفرضية أن يكونا ألغاما.

وأضاف أن مزيدا من الفحوص ستُجرى على حطام المحرك الذي أُخرج من السفينة.



وأكد البيان، أنه لا يمكن إصدار حكم نهائي (فوري) بشأن الجهة المسؤولة عن الحادث.

وفي سياق متصل، توجه السفير الإيراني لدى سيول سعيد كوزشي، إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عقب إعلان نتائج التحقيق، حيث حصل من المسؤولين على معلومات حول القضية.

والاثنين الماضي، وقع انفجار على متن السفينة "إتش إم إم نامو" التي تديرها شركة "إتش إم إم كو" وتحمل علم بنما، أثناء رسوها في مياه المضيق قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، أعقبه اندلاع حريق.

وأفادت التقارير حينها بأن السفينة كانت تقل طاقما مكونا من 24 شخصا، بينهم 6 كوريين جنوبيين و18 أجنبيا.

فيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها، إيران بشن الهجوم على السفينة الكورية الجنوبية، مدعيا أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم بإغراق 7 زوارق إيرانية.

