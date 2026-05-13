سيول.. مباحثات أمريكية صينية لتعزيز التعاون قبيل قمة ترامب وشي جمعت خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الرباط / الأناضول

أجرت واشنطن وبكين، الأربعاء، بعاصمة كوريا الجنوبية سيول، مباحثات لتعزيز التعاون قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بعقد جلسة مباحثات في سيول جمعت وفدا من بلادها برئاسة خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة، وآخر أمريكيا برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، دون ذكر سبب اختيار العاصمة الكورية الجنوبية مكانا للاجتماع.

وقالت إن الوفدين أجريا "مفاوضات صريحة ومعمقة وبناءة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن توسيع التعاون العملي بشكل أكبر".

وأشاد الجانبان، وفق المصدر ذاته، "بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتمسكا بمبدأ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

والأربعاء، يبدأ ترامب زيارة لبكين تستمر 3 أيام وسط أجواء جيوسياسية شديدة التعقيد، وهي الأولى له منذ نحو 8 سنوات ونصف، إذ سبق له أن زار المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة عام 2017.

وتعد الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم بفارق شاسع عن بقية الدول، إذ يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 29 تريليون دولار والصيني 20 تريليون دولار، حسب بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في 2026.

وبلغت قيمة إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 414.7 مليار دولار عام 2025، بعجز لصالح الصين 202.1 مليار دولار، وبانخفاض 31.6 بالمئة مقارنة بعام 2024.

فيما بلغت الصادرات الأمريكية إلى الصين 106.3 مليارات دولار، بانخفاض 25.8 بالمئة مقارنة بـ2024، فيما بلغت واردتها 308.4 مليارات دولار، بتراجع 29.7 بالمئة خلال الفترة نفسها.

