وزارة الخارجية السويسرية، البلد المستضيف للمحادثات، رحبت أيضا بإنشاء لجنة رفيعة المستوى من قبل الأطراف استنادا إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية..

سويسرا: نرحب بالتقدم البناء في المحادثات الأمريكية الإيرانية وزارة الخارجية السويسرية، البلد المستضيف للمحادثات، رحبت أيضا بإنشاء لجنة رفيعة المستوى من قبل الأطراف استنادا إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية..

برن/ الأناضول

أعربت سويسرا عن ترحيبها بـ"التقدم البناء" المحرز خلال المباحثات المكثفة التي جرت في منتجع بورغنشتوك السويسري، بوساطة قطر وباكستان، بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السويسرية، الاثنين.

كما رحَّبت الوزارة بإنشاء لجنة رفيعة المستوى من قبل الأطراف استنادا إلى مذكرة التفاهم.

وأكدت أن هذه اللجنة تمثل خطوة إيجابية من شأنها المساعدة في تنظيم المرحلة المقبلة من المسار السياسي والتقني.

وشددت على استعداد سويسرا للإسهام في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار والسلام.

وأعلنت قطر وباكستان - دولتا الوساطة بين إيران والولايات المتحدة - أن هناك "تقدما مشجعا" في المفاوضات الجارية بين البلدين الأخيرين في سويسرا، وأنه تقرر استمرارها لنهاية الأسبوع وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.



وانطلقت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.