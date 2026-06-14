سويسرا.. استفتاء شعبي لتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة حزب يميني معارض يقود المبادرة ويهدف أيضا إلى منع الهجرة غير النظامية

جنيف/ الأناضول

- يقدر عدد سكان سويسرا حاليا بنحو 9.1 ملايين نسمة

- وفقا للمقترح، حال تجاوز عدد السكان 9.5 ملايين نسمة قبل عام 2050، سيتعين على السلطات اتخاذ تدابير لضمان الالتزام بهذا الحد

انطلقت في سويسرا، اليوم الأحد، عملية التصويت على استفتاء شعبي مثير للجدل يقترح تحديد عدد سكان البلاد بـ10 ملايين نسمة كحد أقصى.

وتوجه المواطنون في سويسرا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مقترح "لا لسويسرا ذات 10 ملايين نسمة"، الذي يدعمه حزب الشعب السويسري اليميني.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية للاستفتاء في ساعات المساء من اليوم الأحد.

وخلال الحملة المتعلقة بهذه المبادرة، برزت قضايا مثل إيجارات المساكن، والعمالة الأجنبية، والكثافة السكانية، وتحسين الاستفادة من الخدمات العامة، وضمان مستويات المعيشة، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كمواضيع رئيسية للنقاش.

وينقسم الناخبون السويسريون الذين تابعوا هذه النقاشات عن كثب، حيال خيار التصويت الذي يتهم بالتسبب في حالة من الاستقطاب داخل البلاد.

وبحسب آخر استطلاعات الرأي، فإن 52 بالمئة من السويسريين يعارضون مبادرة "لا لسويسرا ذات 10 ملايين نسمة"، مقابل 45 بالمئة يؤيدونها، فيما لا يزال 3 بالمئة مترددين.

وعلى الرغم من معارضة كل من الحكومة والبرلمان لهذه المبادرة التي تهدف إلى الحد من النمو السكاني، فإنهما لم يقدما مقترحا بديلا.

- تفاصيل المقترح

ويهدف حزب الشعب السويسري من خلال هذا المقترح الذي يطلق عليه "مبادرة الاستدامة"، إلى ضمان ألا يتجاوز عدد السكان المقيمين بشكل دائم في سويسرا 10 ملايين نسمة اعتبارا من عام 2050، أو بلوغ هذا الرقم فقط نتيجة زيادة عدد المواليد على الوفيات مع منع الهجرة غير النظامية.

ووفقا للمقترح المطروح للاستفتاء، فإنه في حال تجاوز عدد السكان 9.5 ملايين نسمة قبل عام 2050، سيتعين على المجلس الفدرالي والبرلمان اتخاذ تدابير لضمان الالتزام بهذا الحد، لا سيما في مجالي "اللجوء ولم شمل الأسرة".

وبحسب نص المبادرة، سيتعين على سويسرا إعادة التفاوض بشأن "الاتفاقيات الدولية التي تشجع النمو السكاني"، بما يشمل بنود الاستثناء أو الحماية.

ويدافع القائمون على حملة الاستفتاء المدعومة من حزب الشعب السويسري أن الزيادة المفرطة في عدد السكان تضغط على البنية التحتية، وترفع أسعار الإيجارات، وتغير الهوية الوطنية.

في المقابل، يعتبر المجلس الفدرالي وغالبية البرلمان أن هذه المبادرة ستؤدي إلى خلق مشاكل جديدة بدلا من حل القضايا القائمة.

أما مؤيدو المبادرة، فيؤكدون أن هذا المقترح منطقي للسيطرة على الهجرة والحد منها.

ويقدر عدد سكان سويسرا حاليا بنحو 9.1 ملايين نسمة.