اللجنة بدأت في دمشق دورتها الافتتاحية وتبحث التعافي الاقتصادي والإعمار والاستثمار وملف اللاجئين السوريين، وفق "سانا"..

سوريا وألمانيا توقعان اتفاقية للنقل الجوي وتشكلان لجنة مشتركة اللجنة بدأت في دمشق دورتها الافتتاحية وتبحث التعافي الاقتصادي والإعمار والاستثمار وملف اللاجئين السوريين، وفق "سانا"..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وقعت سوريا وألمانيا، الخميس، اتفاقية للنقل الجوي، وأعلنتا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين.

وجرت مراسم التوقيع في قصر تشرين بالعاصمة السورية دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ووقع إعلان تشكيل "اللجنة السورية الألمانية المشتركة" مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، ووزير الدولة في الخارجية الألمانية غيزا أندرياس فون غاير.

وعقب التوقيع، بدأت اللجنة دورتها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدولة الألماني.

وتشمل أعمال اللجنة ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى تطوير مشاريع الطاقة والنقل والطيران المدني.

وتبحث اللجنة كذلك ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين واللاجئين السوريين في ألمانيا وسبل تسهيل عودتهم.

كما وقع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري سامح عرابي، وفون غاير، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين.

وقالت "سانا" إن الاتفاقية جاءت تتويجا لـ"إعلان النوايا المشترك" الموقع في العاصمة الألمانية برلين في 30 مارس/ آذار الماضي.

وأضافت أن الاتفاقية ترسخ الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات الجوية بين سوريا وألمانيا، وتمهد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وتشمل المرحلة التنفيذية استكمال الإجراءات التشغيلية بين سلطات الطيران المدني، وتعيين الناقلات الجوية، وتنظيم حقوق النقل والترددات، وإصدار التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لتشغيل الرحلات بين البلدين.

وأعادت ألمانيا فتح سفارتها في دمشق في 25 مارس/ آذار 2025، بعد إغلاق دام 13 عاما على خلفية الاضطرابات الأمنية خلال الثورة على نظام بشار الأسد بين عامي 2011 و2024.

وفي 29 مارس/ آذار 2026، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد (2000-2024)، زيارة رسمية إلى برلين.