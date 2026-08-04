سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة الشمالي تضم 6 آليات عسكرية وأخرى من نوع "هايلوكس"، ووصلت إلى مفرق كسارات جباتا الخشب..

إسطنبول/ الأناضول



توغلت قوة إسرائيلية، الثلاثاء، في ريف محافظة القنيطرة الشمالي، جنوب غربي سوريا، في انتهاك لسيادة البلد العربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من 6 آليات عسكرية وآلية من نوع هايلوكس (سيارة بيك أب رباعية الدفع)، توغلت عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة".

ولم تورد الوكالة، حتى الساعة 17:30 (ت.غ)، تفاصيل بشأن التوغل أو وقوع اعتقالات أو إصابات، كما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية متكررة، تتخللها إقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة والمنازل واعتقال مدنيين، في انتهاك لسيادة البلاد.

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، بينما أكدت دمشق تمسكها بالاتفاق وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها.