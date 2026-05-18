سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة وتداهم منازل في قرية العشة بالمحافظة جنوب غربي سوريا في انتهاك جديد لسيادة البلاد..

ليث الجنيدي/ الأناضول

توغلت قوات إسرائيلية، الاثنين، في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم وتفتيش على بعض المنازل في قرية العشة بريف القنيطرة، خلال توغلها في المنطقة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية على التوغل، فيما شهدت المحافظة 15 عملية مماثلة خلال أسبوع واحد، تخللتها إقامة حواجز وتفتيش ومداهمات، إلى جانب قصف مدفعي، وفق رصد للأناضول.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.