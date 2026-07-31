سنغافورة تحقق مع فرقة موسيقية رفعت علم فلسطين خلال حفل خلال إحياء الفرقة الموسيقية البريطانية "ماسيف أتاك" حفلا في البلاد

أنقرة/ الأناضول



فتحت الشرطة في سنغافورة تحقيقا بحق الفرقة الموسيقية البريطانية "ماسيف أتاك" (Massive Attack)، على خلفية رفع علم فلسطين خلال حفل أحيته الفرقة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن الفرقة تواجه اتهامات بـ"احتمال مخالفة شروط الترخيص" الخاص بإقامة الحفل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اثنين من أعضاء الفرقة وهما يرفعان علم فلسطين خلال العرض، فيما ردد عدد من الحاضرين هتافات من بينها "فلسطين حرة".

وتحظر القوانين في سنغافورة استخدام رموز الدول الأجنبية من دون الحصول على تصريح مسبق، وتنص على فرض غرامة تصل إلى 500 دولار سنغافوري أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بحق المخالفين.

