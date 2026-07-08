قالت إن "العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيرًا، وشكّل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار"

"سنتكوم": نفذنا ضربات قوية ضد إيران لاستهدافها 3 سفن تجارية بهرمز قالت إن "العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيرًا، وشكّل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار"

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، شن سلسلة من الهجمات على إيران، "ردًا على هجماتها التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

وقالت، في تغريدة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قواتها "بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران بسبب استهدافها ومهاجمتها سفنًا تجارية يعمل على متنها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي".

وأضافت أن "الضربات الأمريكية جاءت ردًا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

وأشارت إلى أن "العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيرًا، وشكّل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز جنوبي البلاد.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لاستهدافات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

لكن وزارة الخارجية القطرية قالت، في بيان، إن الدوحة استدعت، الثلاثاء، نائب السفير الإيراني لديها محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب المضيق.

كما قالت قالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة أعربت عن إدانتها "بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)".

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.