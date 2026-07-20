"سنتكوم": عطَّلنا سفينة وغيَّرنا مسار 6 سفن أخرى خلال حصار إيران

أنقرة / الأناضول

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها عطَّلت سفينة وغيَّرت مسار 6 سفن تجارية أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران.

وذكرت "سنتكوم" بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء الأحد، أن طاقم المدمرة الصاروخية "يو إس إس جون فين" يواصل تنفيذ مهامه ضمن عمليات تطبيق الحصار البحري على إيران.

وأضافت أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها بحذر، مرفقة التدوينة بعدد من أفراد الجيش الأمريكي أثناء تنفيذ مهامهم خلال العملية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 13 يوليو/تموز الجاري إعادة تفعيل الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، بعد إعلان ترامب في 8 يوليو انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تدعي أنه ضمان حرية الملاحة في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.