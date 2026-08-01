"سنتكوم" تنفي إغلاق إيران مضيق هرمز وتدعي إعادة توجيه 30 سفين قالت "سنتكوم" إن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية

واشنطن/ الأناضول

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجمعة، صحة إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام عبور السفن التجارية.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تزعم الحكومة الإيرانية مجددا أنها أغلقت مضيق هرمز، وهذا الادعاء غير صحيح".

وأضافت أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية.

وادعت "سنتكوم" أن إيران لا تفرض سيطرتها على مضيق هرمز.

وتابعت: "عبرت آلاف السفن هذا الممر المائي الدولي خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وفي وقت لاحق، ادعت سنتكوم، في بيان آخر نشرته على "إكس"، أنها أعادت توجيه 30 سفينة تجارية حاولت العبور، وعطّلت سفينتين، وصعدت إلى متن سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال الكامل لإجراءات الحصار المفروض على إيران، وذلك حتى 31 يوليو/تموز.

وقالت إن "الجيش الأمريكي سمح أيضًا بمرور نحو 30 سفينة عبر الحصار لنقل مساعدات إنسانية".

جدير بالذكر أن "سنتكوم" أعلنت إعادة فرض الحصار البحري على إيران في 14 يوليو، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وإيقاف سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار "غير قانوني وغير آمن" على حد زعمه، فيما غيرت 4 ناقلات نفط مسارها بشكل سريع وعادت أدراجها، وفق ادعائه.

ووقّعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.