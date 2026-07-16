"سنتكوم" تنفذ موجة ضربات جديدة ضد إيران لليلة الخامسة تواليا

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

ـ القيادة المركزية الأمريكية قالت إن العمليات تأتي "لمواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، دون تعليق فوري من طهران

- التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بسماع ثلاثة انفجارات غربي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الخميس، بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة الخامسة على التوالي.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن القوات الأمريكية "بدأت عند الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 ت.غ) موجة جديدة من الضربات ضد إيران، لليلة الخامسة تواليا".

وأضافت أن العمليات تأتي "لمواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن مواقع الاستهداف أو حجم الضربات.

وفي وقت سابق الخميس، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات صحفية، إن الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت "لأن إيران انتهكت مذكرة التفاهم" بين البلدين.

وأضافت أن المذكرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران 2026 تنص على "عدم استهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز"، معتبرة أن إيران "اتخذت قرارا مؤسفا" بمخالفة ذلك الالتزام.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع ثلاثة انفجارات غربي مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مساء الخميس.

ولفت إلى أن أسباب الانفجارات في المدينة المطلة على مضيق هرمز، "لم تتضح على الفور".

من جانبها، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، أن صواريخ أمريكية استهدفت بندر عباس، دون أن تقدم تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض عدة مناطق في محيط مدينتي بندر عباس وجزيرة قشم، التابعتين لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، لضربات أمريكية.

ويأتي ذلك في إطار التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران مؤخرا، إذ تشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد إيران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية المتنازع عليها مع الإمارات، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول "سنتكوم" إن الضربات تهدف لمواصلة "تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.