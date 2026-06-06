اعتبرت "سنتكوم" أن الهجمات الإيرانية "شكّلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة".

"سنتكوم" تقول إنها اعترضت صواريخ ومسيرات استهدفت الكويت والبحرين وهرمز اعتبرت "سنتكوم" أن الهجمات الإيرانية "شكّلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة".

إسطنبول/ الأناضول

القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان:

- إيران أطلقت 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين و4 مسيرات نحو مضيق هرمز

- تشير التقديرات الأولية إلى اعتراض 6 من الصواريخ بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المحدد

- لا يوجد إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين ولم يتم إلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس بالبحرين

- القوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في منطقتي "غوروك" وجزيرة "قشم"



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، اعتراض 6 صواريخ باليستية و4 طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه الكويت والبحرين ومضيق هرمز، وتنفيذ ضربات ضد مواقع رادارات ساحلية إيرانية.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن "إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية الأمريكية لـ4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت مُتجهة نحو مضيق هرمز".

وأضافت: "تشير التقديرات الأولية إلى اعتراض 6 من الصواريخ بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المحدد".

وادعت عدم وقوع إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين أو إلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين إثر الهجمات الإيرانية.

واعتبرت "سنتكوم" أن الهجمات الإيرانية "شكّلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة".

وذكرت أن القوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في منطقتي "غوروك" وجزيرة "قشم" بدعوى "الدفاع عن النفس ضد أي هجمات بحرية أخرى".

وشددت "سنتكوم" على أنها تواصل البقاء في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الرد على الهجمات الإيرانية.

يتبع//