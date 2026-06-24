"سنتكوم" تعلن مقتل قيادي في "داعش" بغارة شمال غربي سوريا بغارة جوية في 19 يونيو، وفق القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"..

نيويورك/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بغارة جوية شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته "سنتكوم"، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أنها نفذت غارة جوية "دقيقة" في 19 يونيو/حزيران شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي رفيع المستوى في تنظيم داعش.

وذكرت سنتكوم أن الشخص المقتول في الغارة يدعى "علي حسين العليوي".



وأشارت إلى أن الهجوم جاء في إطار جهودها الرامية إلى تحييد الإرهابيين، وأن قوات سنتكوم ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة.