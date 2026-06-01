"سنتكوم" تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية بنهاية الأسبوع القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات جاءت عقب إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-1" أثناء تحليقها "فوق المياه الدولية"..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت مراكز قيادة وتحكم للرادارات والطائرات المسيّرة في جزيرة قشم ومنطقة غوروك الواقعتين قرب مضيق هرمز، جنوبي إيران.

جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء الأحد.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت عقب إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-1" أثناء تحليقها "فوق المياه الدولية".

وأضاف: "ردت الطائرات الحربية الأمريكية بسرعة، فاستهدفت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطة تحكم أرضية، كما حيّدت طائرتين مسيّرتين كانتا تشكلان تهديدا مباشرا للسفن العابرة في المياه الإقليمية للمنطقة".

وأكد البيان عدم تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية خلال الهجمات التي استهدفت المواقع الإيرانية.

والأحد، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه أسقط طائرة مسيّرة مسلحة تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف أن "طائرة أمريكية مسيّرة دخلت المجال الجوي فوق المياه الإقليمية الإيرانية فجر الأحد بهدف تنفيذ عملية عدائية".

وفجر الاثنين، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت برج اتصالات في جزيرة سيريك التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وأشار إلى أنه تم الرد على الهجوم باستهداف القاعدة الجوية التي انطلقت منها العملية دون تحديد مكانها، مشيرا إلى تدمير عدد من الأهداف.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.