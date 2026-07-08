قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات "تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز"..

"سنتكوم" تعلن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات "تهدف إلى تقويض قدرة طهران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز"..

واشنطن/ الأناضول



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن الضربات نُفذت "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة"، الرئيس دونالد ترامب، بهدف "تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد البيان أن الولايات المتحدة "تحمّل إيران المسؤولية عن العدوان غير المبرر ضد السفن التجارية وأطقمها المدنية التي كانت تعبر بحرية ممرا مائيا دوليا حيويا".

وجاء البيان تزامنا مع إعلان وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في مدن بندر عباس (جنوب) البلاد، وجابهار وكنارك في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد توجه ضربة قوية جديدة ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات من ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، ردا على ما قالت واشنطن إنها هجمات نفذتها طهران ضد سفن في منطقة مضيق هرمز.

كما قال ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي "انتهت" بالنسبة إليه.