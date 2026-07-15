"سنتكوم" تعلن بدء تنفيذ هجمات جديدة على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات إضافية على إيران، في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران منذ أيام.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (10:00 ت.غ)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة من الضربات ضد إيران".

واعتبرت أن الهدف من الضربات هو "تقويض القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية في مهاجمة سفن الشحن التجارية في مضيق هرمز".

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وتستهدف إيران أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة العالمية، دون أن تنسق معها أو إذا سلكت مسارا غير الذي تحدده.

والسبت، اتفقت سلطنة عُمان وإيران على مواصلة المباحثات بشأن ضمان سلامة الملاحة وحرية العبور في المضيق، وسط تقارير عن إعداد مسقط مقترحا لتنظيم مرور السفن عبر مسارين بترتيبات منفصلة.

وطالبت واشنطن، الجمعة، طهران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز، والإبقاء على جميع ممراته مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية، وفق وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين لم تسمهم.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.