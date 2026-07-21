طهران ترد عادة بقصف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية

"سنتكوم" تعلن اكتمال موجة عاشرة من الهجمات على إيران طهران ترد عادة بقصف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الثلاثاء، اكتمال موجة عاشرة من الهجمات على إيران.

وقالت "سنتكوم"، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها أتمت الموجة العاشرة من الضربات على إيران.

واستمرت هذه الهجمات 5 ساعات منذ الإعلان عن بدايتها.

وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي.

واعتبرت أن هدف الهجمات هو "تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".

وبحسب "سنتكوم"، تتواصل حركة السفن التجارية عبر المضيق، ومنذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت القوات الأمريكية في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية ونقل 450 مليون برميل من النفط الخام.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشن طهران هجمات على ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ولا سيما الكويت والبحرين والأردن، ردا على القصف الأمريكي اليومي الذي تتعرض له إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.