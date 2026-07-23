القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قالت إنها استهدفت "مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية، ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأصولا للدفاع الجوي"..

"سنتكوم" تعلن اكتمال الموجة الـ12 من الهجمات على إيران القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قالت إنها استهدفت "مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية، ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأصولا للدفاع الجوي"..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الخميس، اكتمال الموجة الـ12 من الهجمات على إيران.

وقالت "سنتكوم"، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أتمت قواتنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران، لليلة الثانية عشرة على التوالي".

وأضافت أنها استهدفت "مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية، ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأصولا للدفاع الجوي".

وادعت أن تلك الهجمات "تعمل على تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية".

وتابعت أن القوات الأمريكية استهدفت هذا الشهر عشرات المواقع العسكرية الإيرانية البرية، بالتزامن مع استئناف فرض حصار بحري على إيران.

وأفادت بأنها غيرت مسار تسع سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة، لمنع هذه السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

ولفتت إلى انتشار أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

وردا على القصف الأمريكي اليومي، تشن إيران يوميا هجمات على ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والكويت والبحرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن في الممر الاستراتيجي للطاقة والتجارة، بينما تقول واشنطن إنها تطالب بضمان حرية وأمن الملاحة في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة لمجالات جوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.