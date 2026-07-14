القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية

"سنتكوم" تعلن استكمال غارات جوية على إيران لليلة الثالثة تواليا القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية

نيويورك / الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الثلاثاء، إكمال أحدث موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت في بيان: " أتمّت القيادة المركزية الأمريكية موجة أخرى من الضربات ضد إيران في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 13 يوليو (تموز)".

وأوضحت أنه خلال المهمة التي استمرت خمس ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر، وتشابهار، وجاسك، وكونارك، وأبو موسى، وبندر عباس.

وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية.



وذكرت أن قوات القيادة المركزية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية.

وأفادت بأنه ينتشر حالياً أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط، وتظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية.

وسبق ذلك بيان لـ"سنتكوم"، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أعلنت فيه بدءها، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، غارات جوية على إيران لليلة الثالثة على التوالي.

وعقب الإعلان الأمريكي عن الهجمات، دوت أصوات انفجارات في مدن بندر عباس وسيريك وجاسك، وجزر قشم وكيش وأبو موسى، بحسب وسائل إعلام إيرانية.



وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.



وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.