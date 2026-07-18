"سنتكوم" تعلن استكمال الموجة السابعة من الهجمات على إيران الضربات الليلية شملت نقاط المراقبة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية الإيرانية، بحسب القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)

أنقرة/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، استكمال الموجة الأخيرة من الهجمات الليلية على إيران، لليلة السابعة على التوالي.

وأوضحت سنتكوم، في تدوينة عبر منصة إكس الأمريكية، أن الضربات استهدفت نقاط المراقبة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية الإيرانية.

وأضافت: "تواصل القيادة المركزية الأمريكية تحميل إيران المسؤولية، كما تواصل فرض الحصار البحري".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.