"سنتكوم" تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية حاولت استهداف سفن بمضيق هرمز

إسطنبول/الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، أن القوات الأمريكية أسقطت عددا من الطائرات المسيّرة الإيرانية أثناء محاولتها استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان نشرته سنتكوم عبر حسابها على منصة شركة إكس الأمريكية.

وجاء في البيان :" أطلقت إيران عدداً من الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. وفي حين استمرت حركة الملاحة في المضيق دون عوائق، أسقطت القوات الأمريكية جميع هذه الطائرات خلال الساعات الأخيرة".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة العبور".

والسبت، أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، بسماع دوي انفجارات خلال ساعات الليل، بميناء سيريك بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، فيما قال مسؤول محلي إن الأصوات ناجمة عن طلقات تحذيرية تجاه سفن حاولت عبور المضيق.

والجمعة، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.