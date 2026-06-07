"سنتكوم" تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز

أنقرة/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز.

وقالت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المسيرتين "كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز".



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.