- وزيرة المواصلات الإسرائيلية قررت عدم السماح حاليا بهبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في المطار

"سنتكوم" تعترض على منع هبوط طائرات أمريكية إضافية بمطار بن غوريون - وزيرة المواصلات الإسرائيلية قررت عدم السماح حاليا بهبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في المطار

​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

- وزيرة المواصلات الإسرائيلية قررت عدم السماح حاليا بهبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في المطار

- هذه الطائرات تشغل أماكن طائرات مدنية وتؤثر سلبا على حركة الطيران ما قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر في يوليو

- يديعوت أحرونوت: مسؤولون في "سنتكوم" تواصلوا مع قيادة الجيش الإسرائيلي وأعربوا عن غضبهم من قرار الوزيرة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعترضت لدى الجيش الإسرائيلي على قرار منع هبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون.

وقالت إن مسؤولين كبارا في "سنتكوم" تواصلوا خلال الساعات الأخيرة مع قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في المؤسسة الأمنية.

وأضافت أن التواصل جاء عقب قرار وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف عدم السماح حاليا بهبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في المطار.

الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن غضبهم من القرار، وقالوا إنه يضر مباشرة بالاحتياجات العملياتية للقوات الأمريكية في المنطقة وسط التصعيد مع إيران.

وتابعوا أن طائرات التزويد بالوقود تمثل عنصرا أساسيا في منظومة الردع والدفاع الإقليمي.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحيفة إن المطلب الأمريكي "مبرر"، وإن طائرات التزويد بالوقود تمثل "أصلا استراتيجيا" للولايات المتحدة في المنطقة.

وأردف أنها جزء من الاستعدادات المشتركة لمواجهة إيران، وأن من المهم، من الناحية العملياتية، تمكينها من العمل وفق الشروط التي حددها الجانب الأمريكي.

** ازدحام المطار

واندلعت الأزمة عقب تجميد خطة لسحب طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من المطار، بهدف توفير أماكن للطائرات المدنية خلال ذروة موسم الصيف، بحسب الصحيفة.

وذكرت أن 4 طائرات إضافية للتزود بالوقود هبطت في إسرائيل مساء الاثنين دون تنسيق.

وأكملت أن 33 طائرة أمريكية للتزويد بالوقود باتت متوقفة في المطار، وتشغل أماكن تستخدمها أيضا الطائرات المدنية.

وأشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا سابقا على إبقاء 20 طائرة للتزويد بالوقود في المطار من أصل 100 طائرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت ريغيف تعليمات بعدم السماح بهبوط أي طائرات أمريكية إضافية للتزويد بالوقود.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن سلطة المطارات أصدرت تعليمات استثنائية ومؤقتة لهيئة مراقبة الحركة الجوية بعدم السماح لهذه الطائرات بالهبوط في بن غوريون.

وقالت الهيئة إن التوجيه صدر عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية.

ونقلت عن سلطة المطارات تحذيرها من أن استمرار تأجيل مغادرة الطائرات قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر خلال يوليو/ تموز الجاري، بسبب تأثير ذلك في حركة الطيران بالمطار.

ويعد يوليو/ تموز سنويا شهر الذروة للرحلات الخارجية للإسرائيليين.

** تصعيد إقليمي

وتستخدم طائرات التزويد بالوقود العسكرية الأمريكية مطار بن غوريون قاعدة لها، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءا من الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، وتقول إنها تأتي ردا على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، تقول طهران إنها تقصف منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، فيما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية.

ويمثل التصعيد خروجا عن مسار التهدئة الذي شهدته المنطقة في يونيو/ حزيران 2026، حين وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية وباكستانية، في خطوة أولى نحو اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

لكن هذه الجهود تعثرت في 8 يوليو/ تموز الجاري، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء العمل بوقف إطلاق النار، لتعود المنطقة إلى المواجهة المباشرة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.