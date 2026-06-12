القيادة المركزية الأمريكية أوضحت أن 9 سفن جرى تعطيلها عن العمل ضمن الإجراءات المتخذة في إطار الحصار..

سنتكوم: تحويل مسار 136 سفينة ضمن حصار إيران القيادة المركزية الأمريكية أوضحت أن 9 سفن جرى تعطيلها عن العمل ضمن الإجراءات المتخذة في إطار الحصار..

واشنطن / الأناضول



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، أن عدد السفن التي جرى تحويل مسارها ضمن إطار الحصار البحري المفروض على إيران بلغ 136 سفينة.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" الأمريكية، أن الحصار الذي بدأ في 13 أبريل/ نيسان الماضي، لا يزال مستمرا بشكل واسع النطاق.

وأضاف "تم تحويل مسار 136 سفينة تجارية كانت تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران".

كما أوضحت القيادة المركزية أن 9 سفن جرى تعطيلها عن العمل ضمن الإجراءات المتخذة في إطار الحصار.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.