سنتكوم: إيران هاجمت سفنا حربية أمريكية وأخرى تجارية في هرمز

قائد القيادة المركزية الأمريكية قال إن الجيش الأمريكي ردَّ على الهجوم الإيراني باستهداف 6 زوارق إيرانية..

واشنطن/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن إيران هاجمت سفنا حربية أمريكية وسفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

جاء ذلك على لسان قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، في معرض تقييمه للوضع الأخير في مضيق هرمز خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية، الاثنين.

وجاءت تصريحات القائد الأمريكي بعد وقت قصير من إعلان إيراني أفاد باستهداف سفن حربية أمريكية في المنطقة.

وأوضح كوبر أن إيران استهدفت بعض السفن الحربية الأمريكية التي كانت تبحر في مضيق هرمز، إلى جانب السفن التجارية التي كانت ترافقها.

وأضاف أن إيران نفذت الهجوم باستخدام عدد كبير من صواريخ كروز والطائرات المسيَّرة وبعض الوسائط البحرية ضد السفن التي كانت تحت حماية الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أنه تم "تحييد جميع" هذه التهديدات.

وذكر أن الجيش الأمريكي ردَّ على الهجوم الإيراني باستهداف 6 زوارق إيرانية "كانت تستهدف السفن المدنية" وإغراقها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة "فارس" شبه الرسمية في إيران، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قرب جزيرة جاسك.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.