سنتكوم: إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة مستمرة

أنقرة/ الأناضول

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن إيران لا تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الدولي لا تزال مستمرة.

وفي تصريحات أدلى بها لموقع "أكسيوس" الإخباري، مساء السبت، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوبكينز إن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز".



وأشار إلى أن القوات الأمريكية تتابع التطورات عن كثب لضمان استمرار الوضع على هذا النحو.

وأكد هوبكينز أن عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز ما زال متواصلاً دون انقطاع.

والسبت، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، عزمها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك على خلفية "عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في التفاهم المبرم بين الجانبين، واستمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المتوقع، عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن يبدأ الطرفان خلال فترة قصيرة مفاوضات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.