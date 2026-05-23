سنتكوم: إجبار 100 سفينة على تغيير مسارها ضمن إجراءات حصار إيران و"تحييدها" أربع سفن أخرى، وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)..

واشنطن/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، أنها أجبرت 100 سفينة على تغيير مسارها، و"تحييدها" أربع سفن أخرى ضمن إجراءات الحصار البحري على إيران

وذكرت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن الحصار الذي بدأ في 13 أبريل/نيسان الماضي لا يزال مستمرا بشكل شامل.

وأشار البيان إلى أن القوات التابعة لـ (سنتكوم)، وفي إطار الحصار البحري المفروض على إيران، قامت بتغيير مسار 100 سفينة تجارية حاولت دخول الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، مضيفا أنه تم تحييد 4 سفن في سياق هذا الحصار.

كما أفاد البيان بأنه تم السماح لـ 26 سفينة مساعدات إنسانية بالمرور إلى المنطقة، وذلك في إطار الحصار الذي يشارك في تنفيذه أكثر من 15 ألف جندي أمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل/ نيسان فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.

