بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.. فيما قالت وكالة "مهر" إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"العدو" في أجواء طهران..

سماع دوي انفجار في طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.. فيما قالت وكالة "مهر" إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"العدو" في أجواء طهران..

طهران/ الأناضول

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، بسماع دوي انفجار في العاصمة طهران، تلاه تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

من جانبها، أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"العدو" في أجواء طهران.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مدينة أصفهان ومنطقة كبودر آهنغ التابعة لمحافظة همدان تعرضتا أيضا لهجمات.

وكانت إيران قد شنت سلسلة هجمات صاروخية استهدفت وسط إسرائيل وجنوبها، عقب الهجمات التي نفذتها إسرائيل صباحا على مناطق في وسط وغرب إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "هجوما واسعا" استهدف أنظمة الدفاع الجوي الاستراتيجية الإيرانية.

ومساء الأحد، وجهت إيران عدة دفعات صاروخية إلى شمال إسرائيل ردا على غارة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، وادعت أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله".

وجاء الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، الأحد، رغم تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم قصف بيروت، وهو الهجوم الثالث على الضاحية الجنوبية منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعد هجومين في 6 و28 مايو/أيار الماضي.

وفي أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية، صعدت إيران من لهجتها، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة"، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية.

كما هددت جهات تابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الضربة الإسرائيلية "لن تمر دون رد".