التقديرات تشير أن الانفجار وقع في مكان ما بمضيق هرمز بالقرب من الجزيرة..

سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية التقديرات تشير أن الانفجار وقع في مكان ما بمضيق هرمز بالقرب من الجزيرة..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز جنوبي إيران.

جاء ذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء، نقلا عن مصادر محلية، إلا أنها لم تذكر سبب الانفجار.

وأضافت أن التقديرات تشير أن الانفجار وقع في مكان ما بمضيق هرمز بالقرب من الجزيرة.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الرسمية حول حادثة حتى الآن.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

