وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية تحدثت عن سماع دوي انفجارات بعدة مناطق في محافظات سيستان وبلوشستان وبوشهر وهرمزغان

سماع دوي انفجارات في 3 محافظات إيرانية وسط هجمات أمريكية وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية تحدثت عن سماع دوي انفجارات بعدة مناطق في محافظات سيستان وبلوشستان وبوشهر وهرمزغان

إسطنبول/ الأناضول

سُمع دوي انفجارات في محافظات "سيستان وبلوشستان" وبوشهر وهرمزغان جنوبي إيران، مساء الخميس، في ظل استمرار هجمات أمريكية على البلاد منذ أيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلامية إيرانية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن دوي انفجارات سُمع في مناطق عدة جنوبي إيران.

وبحسب الوكالة، سُمع دوي 3 انفجارات في مدينة كونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، وانفجارين في منطقة تشوغادك في محافظة بوشهر، إضافة إلى عدة انفجارات في مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزغان.

ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

ويأتي ذلك وسط هجمات مستمرة لليوم الثالث على التوالي تنفذها الولايات المتحدة ضد عدة مناطق بإيران.

يتبع///