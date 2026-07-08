بعد ساعات من تلويح ترامب بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران..

سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي إيران بعد ساعات من تلويح ترامب بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران..

إسطنبول/ الأناضول

سُمع دوي انفجارات، مساء الأربعاء، في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وفق ما أوردته وكالة "مهر" شبه الرسمية.

ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد توجه ضربة قوية جديدة ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات من ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، ردا على ما قالت واشنطن إنها هجمات نفذتها طهران ضد سفن في منطقة مضيق هرمز.

كما قال ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي "انتهت" بالنسبة إليه.

يتبع//