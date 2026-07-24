بعد أن غادر لوس أنجلوس ليكرز الشهر الماضي ليصبح لاعبا حرا في موسمه الرابع والعشرين بالدوري الأمريكي للمحترفين

سلة.. ليبرون جيمس يعلن انضمامه لصفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بعد أن غادر لوس أنجلوس ليكرز الشهر الماضي ليصبح لاعبا حرا في موسمه الرابع والعشرين بالدوري الأمريكي للمحترفين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس قراره الانضمام إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، بعدما غادر لوس أنجلوس ليكرز، واضعا حدا للتكهنات حول وجهته المقبلة في موسمه رقم 24 في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال اللاعب (41 عاما) عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اعتقدت أنني انتهيت عندما انتهى الموسم، لم أكن مستعدا لإعلان ذلك، وكنت أعلم أنني بحاجة إلى بعض الوقت لاتخاذ القرار لكنني كنت متأكدا تماما من أنني لعبت مباراتي الأخيرة".

وتابع: "كنت صادقا في ذلك المؤتمر الصحفي الأخير عندما قلت إنني بحاجة إلى مراجعة نفسي وتحديد إذا كنت ما زلت أحب هذه اللعبة.. ما زلت أحب هذه اللعبة حقا، ولدي المزيد لأقدمه".

وأضاف: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مميزة حقا، لم أكن قادرا أبدا على عدم معرفة ما يجب فعله وأخذ وقت حقيقي للتفكير فقط، قضيت بضعة أشهر رائعة مع جميع الأشخاص الذين أحبهم في محاولة لفهم كل شيء".

وواصل جميس قائلا: "ما زلت أريد التضحية، ما زلت أريد العمل، ما زلت أريد الاجتهاد، ما زلت أريد المنافسة، والفوز، وأن أحظى بفرصة الشعور بالفوز ببطولة أخرى".

واستطرد: "أعتقد أنني أستطيع المساعدة في جعل فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فريقا بطلا، وأنا متحمس جدا لتنشيط قاعدة جماهيرية جديدة وبدء هذه الرحلة الرائعة لمرة أخيرة".

واختتم: "شكرا لك لوس أنجلوس، سأحب ميامي إلى الأبد، وستظل شمال شرق أوهايو دائما موطني".

وغادر جيمس فريق لوس أنجلوس ليكرز في يونيو/حزيران الماضي ليصبح لاعبا حرا بعد أن أمضى السنوات الثماني الماضية في صفوفه حيث قاده للفوز بالبطولة في العام 2020 على حساب فريق ميامي هيت.

وبلغ معدل نقاط جيمس في المباراة الواحدة 20.9 نقطة في الموسم الماضي، وهو أدنى مستوى له في مسيرته، ما يجعله أقل معدل نقاط يسجله منذ موسمه الأول 2003-2004، في حين أن نسبة نجاحه في التسديدات الثلاثية البالغة 31 بالمئة هي الأدنى منذ موسم 2007-2008.

وكانت الشائعات ترشح فرق كليفلاند كافالييرز، وغولدن ستيت واريورز، ومينيسوتا تمبروولفز، وميامي هيت للحصول على خدمات الفائز بلقب بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أربع مرات.

وسيصبح ليبرون جيمس اللاعب الثاني الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة ينضم لصفوف فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز هذا الصيف بعد جايلين براون نجم بوسطن سلتكس.

وبانضمام ليبرون جيمس، من المتوقع أن يضم التشكيل الأساسي لفريق سفنتي سيكسرز كلا من تايريس ماكسي، وفي جاي إيدجكومب، وجايلين براون، وجيمس، ولاعب الارتكاز جويل إمبيد.

وقد شارك هؤلاء اللاعبون الخمسة مجتمعين 36 مرة في مباراة كل النجوم، وفازوا بخمس جوائز أفضل لاعب في الدوري.