سكان 36 دولة لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة بنتنياهو

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

** وفق استطلاع لمعهد بيو للأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا:

- 83 بالمئة من الليبراليين و37 بالمئة من المحافظين في الولايات المتحدة يُبدون رأيا سلبيا تجاه إسرائيل

- سكان جميع الدول الأوروبية التي شملها الاستطلاع أبدوا تقييمات سلبية نسبيا تجاه إسرائيل

أظهر استطلاع عالمي أن معظم سكان 36 دولة حول العالم لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل، وثقة ضئيلة أو معدومة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وقال معهد بيو للأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه الخميس: "أعربت أغلبية السكان في معظم الدول التي شملها استطلاعنا هذا العام، والبالغ عددها 36 دولة، عن رأي سلبي تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة أو معدومة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن هذه النتائج مستقاة من استطلاع أجراه في الفترة من 8 فبراير/شباط إلى 13 مايو/ايار 2026.

وذكر البيان أنه أُجريت معظم المقابلات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية على إيران في 28 فبراير/شباط.

وقال أنه "في الدول الـ 36، بلغت نسبة البالغين الذين لديهم رأي سلبي تجاه إسرائيل 67 بالمئة، بينما بلغت نسبة من لديهم رأي إيجابي 25 بالمئة".

وأضاف: "تتسم الآراء السلبية بشكل خاص في المناطق ذات الأغلبية المسلمة التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا والضفة الغربية والقدس الشرقية، علما بأنه لم يتمكن المعهد من إجراء استطلاع في غزة".

وتابع: "كما أبدى سكان جميع الدول الأوروبية التي شملها الاستطلاع تقييمات سلبية نسبياً تجاه إسرائيل، في إيطاليا وهولندا وإسبانيا، يُبدي نحو نصف البالغين أو أكثر رأيًا سلبيًا للغاية تجاه إسرائيل".

وبالمقابل: "تُعدّ الآراء تجاه إسرائيل من بين الأكثر إيجابية في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء التي شملها الاستطلاع".

** آراء الشباب

وطبقا لنتائج الاستطلاع فإنه "في العديد من الدول، ولا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا، يُبدي الشباب آراءً سلبية تجاه إسرائيل أكثر من كبار السن".

ووفق البيان: "في المجر على سبيل المثال، يُبدي 72 بالمئة ممن تراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا رأيًا سلبيًا تجاه إسرائيل، مقارنةً بـ 45 بالمئة ممن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر".

كما أشار إلى أنه "في العديد من الدول، يُعبّر أصحاب التوجهات اليسارية واليمينية عن آراء متباينة للغاية تجاه إسرائيل".

وقال البيان: "تبرز هذه الفجوة بشكلٍ أكبر في الولايات المتحدة: إذ يُبدي 83 بالمئة من الليبراليين و37 بالمئة من المحافظين رأيًا سلبيًا تجاه إسرائيل".

وأضاف: "في أستراليا واليونان وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، يُبدي نحو تسعة من كل عشرة أو أكثر من اليساريين رأيًا سلبيًا تجاه إسرائيل، وفي كلٍّ من هذه الدول، تزيد هذه النسبة بما لا يقل عن 23 نقطة مئوية عن نسبتها بين المنتمين إلى اليمين".

وتابع البيان: "توجد فجوات أيديولوجية أصغر حجمًا ولكنها ثابتة في جميع الدول ذات الدخل المرتفع التي شملها الاستطلاع تقريبًا، حيث يُبدي المنتمون إلى اليسار آراءً سلبية تجاه إسرائيل أكثر من المنتمين إلى اليمين. ولا ينطبق هذا الأمر بشكلٍ ثابت على الدول ذات الدخل المتوسط".

** تغير الآراء تجاه إسرائيل منذ العام 2025

ولفت البيان إلى أنه "بينما كان الرأي العام تجاه إسرائيل سلبيًا إلى حدٍّ ما في العام الماضي، أصبحت الآراء السلبية أكثر شيوعًا في 13 دولة من أصل 24 دولة تتوفر لدينا بيانات اتجاهات عنها".

وقال: "ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، كانت نسبة الأقلية التي تحمل رأيًا سلبيًا تجاه إسرائيل 46 في المئة في عام 2025، أما اليوم، فقد أصبحت أغلبية بنسبة 55 في المئة".

وأضاف البيان: "في أستراليا وإيطاليا ونيجيريا وبولندا والمملكة المتحدة، ارتفعت أيضًا نسب أصحاب الآراء السلبية تجاه إسرائيل للغاية بنسبٍ مضاعفة".

** أغلبية سكان معظم الدول لا يثقون بنتنياهو

وأظهرت استطلاعات الرأي، وفق البيان، أن أغلبية السكان في معظم الدول لا يثقون، أو لا يثقون إطلاقًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الشؤون العالمية..

وأوضح أن ذلك "يشمل ذلك أكثر من نصف البالغين في أستراليا، وبنغلاديش، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإندونيسيا، وإيطاليا، وماليزيا، وهولندا، وباكستان، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والمملكة المتحدة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذين أعربوا عن انعدام ثقتهم به تمامًا".

وأضاف البيان: "تُعدّ كينيا والفلبين الدولتين الوحيدتين اللتين شملهما الاستطلاع حيث يثق أكثر من نصف السكان بنتنياهو".

وتابع: "وكما هو الحال مع الآراء حول إسرائيل، تختلف الآراء حول نتنياهو باختلاف العمر والتوجهات الأيديولوجية. فغالبًا ما يُبدي الشباب ومن ينتمون إلى اليسار ثقة أقل به مقارنةً بكبار السن ومن ينتمون إلى اليمين".

وأشار البيان في هذا الصدد إلى أنه "في المجر تزيد احتمالية أن يُبدي البالغون دون سن 35 عامًا ثقة ضئيلة أو معدومة بالزعيم الإسرائيلي بنسبة 23 نقطة مئوية مقارنةً بمن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر".

واستدرك: "يُرجّح أن يعلن المنتمون لليسار في أستراليا وكندا واليونان وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة عدم ثقتهم بنتنياهو بنسبة تزيد 25 نقطة على الأقل عن المنتمين لليمين. ومرة ​​أخرى، تبرز أكبر فجوة أيديولوجية في الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى "انخفاض الثقة بنتنياهو منذ عام 2025 في 13 دولة من أصل 24 دولة تتوفر لدينا بيانات اتجاهاتها".

وقال: "شهدت كوريا الجنوبية أكبر تغيير: إذ يقول 76 في المئة من البالغين الآن إنهم لا يثقون به كثيراً أو لا يثقون به على الإطلاق، مقارنةً بـ 64 في المئة بالعام الماضي".

وأضاف البيان: "في ما يقرب من نصف الدول التي أجرينا فيها استطلاعاً مماثلاً العام الماضي، ارتفعت نسبة من يقولون إنهم لا يثقون بنتنياهو على الإطلاق بنسبة تتجاوز 10 في المئة".

وأردف: "على سبيل المثال، قال 45 في المئة من الإيطاليين ذلك في عام 2025، مقارنةً بـ 62 في المئة اليوم".