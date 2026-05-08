سفينة كورية تصل دبي للتحقيق بأسباب انفجار على متنها بمضيق هرمز فريق كوري جنوبي سيتولى بعد انتهاء التحقيقات تحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم إيراني أم خلل ميكانيكي..

أنقرة / الأناضول

وصلت سفينة ترفع علم بنما وتديرها شركة كورية جنوبية إلى ميناء دبي بدولة الإمارات، للتحقيق بأسباب وقوع انفجار على متنها أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الجمعة، أن سفينة الشحن HMM Namu وصلت ميناء دبي خلال ساعات الليل، حيث ستخضع لفحوص وتحقيقات فنية لتحديد سبب الانفجار الذي وقع على متنها.

وأشارت الوكالة إلى أن فريقا كوريا أُرسل إلى المنطقة، على أن يتولى بعد انتهاء التحقيقات تحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم إيراني أم عن خلل ميكانيكي داخل السفينة.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت الاثنين، أن انفجارا وقع على متن السفينة التي تديرها شركة HMM Co، وذلك أثناء رسوها في مياه المضيق قبالة سواحل الإمارات، وأعقبه اندلاع حريق.

وأفادت الوزارة بأن السفينة كان على متنها طاقم مكون من 24 شخصا، بينهم 6 كوريين و18 أجنبيا، وأنه لم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح.

ويشهد مضيق هرمز أزمة عالمية بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، قبل أن ترد طهران بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، لتُعلن واشنطن وطهران لاحقا، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أعلن ترامب في 13 أبريل فرض حصار على موانئ إيران.