في طريقها للمشاركة في أعمال برومانيا..

سفينة "كاستروني" العملاقة لمد الأنابيب تعبر البوسفور في طريقها للمشاركة في أعمال برومانيا..

إسطنبول/ الأناضول

عبرت سفينة "كاستروني" (CASTRONE)، التي تُعد من أكبر وأعرض سفن مدّ أنابيب الغاز الطبيعي في العالم، مضيق البوسفور بإسطنبول، في طريقها للمشاركة في أعمال مدّ خط أنابيب غاز برومانيا.

ودخلت السفينة التي ترفع علم جزر البهاما المضيق عند الساعة 05:40 صباحا (ت.غ+3)، بحسب مراسل الأناضول.



وترافق "كاستروني" سفينة "ننه خاتون" التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وهي أول وأكبر سفينة تركية مخصصة للاستجابة للطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق.

وأغلقت السلطات التركية المضيق أمام حركة الملاحة البحرية في كلا الاتجاهين خلال عبور السفينة، التي يبلغ طولها 325 مترا وعرضها 39 مترا.

وبعد إغلاق استمر نحو ساعتين أمام حركة عبور السفن في الاتجاهين، أُعيد فتح مضيق البوسفور أمام الملاحة البحرية.